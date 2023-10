Sony PlayStation ha confermato la violazione dei dati di circa 7.000 dipendenti

Sony Interactive Entertainment ha confermato che circa 6.800 dipendenti, attuali e passati, hanno visto esposti i loro dati personali. Secondo Sony, la violazione ha riguardato la piattaforma di trasferimento file MOVEit utilizzata dai dipendenti di SIE, sviluppata da Progress Software, fornitore IT di terze parti.

Progress ha annunciato il 31 maggio di aver scoperto una vulnerabilità in MOVEit, ma già tre giorni prima un "attore non autorizzato" aveva sfruttato la vulnerabilità per scaricare i file di SIE, accedendo alle informazioni personali di 6.791 dipendenti attuali ed ex di SIE con sede negli Stati Uniti.