Naughty Dog: licenziamenti e nuovo gioco bloccato, che succede al diamante di PlayStation Studios?

Siamo abituati ad associare Naughty Dog a una notevole infallibilità, vista la quantità di successi accumulati dal team di PlayStation Studios ormai da diversi anni, dunque le ultime notizie e voci di corridoio che tratteggiano una presunta situazione difficile all'interno dello studio risultano quasi difficili da credere, generando una notevole curiosità su cosa stia succedendo. Facendo un rapido riepilogo, lo scorso maggio il team aveva riferito che il progetto The Last of Us Multiplayer aveva bisogno di una maggiore quantità di tempo e non era ancora pronto per essere mostrato, cosa che aveva già suscitato dei sospetti considerando che si tratta di un titolo annunciato ormai da anni e la cui lavorazione dovrebbe essere iniziata già dai tempi di The Last of Us Parte II, uscito nel 2020.

A distanza di poche ore, il solito ben informato Jason Schreier aveva riferito che, in base ad alcune fonti interne, aveva saputo che il progetto era stato "rimandato" (nel senso scolastico) da Bungie, diventata una sorta di centro di controllo per i numerosi titoli live service in sviluppo presso Sony, perché non raggiungeva gli standard qualitativi previsti. Di conseguenza, era stato anche ridotto di dimensioni. Già questa sarebbe stata una notizia di notevole entità, considerando che da un team prestigioso come Naughty Dog è difficile aspettarsi una bocciatura del genere, ma col tempo i tasselli emersi sembrano confermare il disegno tratteggiato dal giornalista di Bloomberg nel suo report. Gli ultimi indizi sono arrivati proprio in questi giorni, con i licenziamenti effettuati di recente per diversi sviluppatori a contratto, che si concretizzeranno verso la fine del mese, e uno dei principali designer del progetto che sembra aver lasciato il team.