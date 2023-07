Naughty Dog: il presidente Evan Wells lascia il team, Neil Druckmann annuncia cambi al vertice

Con una sentita lettera pubblica ai colleghi, Evan Wells ha annunciato la sua volontà di lasciare la compagnia per quella che sembra essere una sorta di pensione. Si tratta di un ritiro importante perché Wells è stato all'interno di Naughty Dog per 25 anni e ha contribuito a plasmare tutti i grandi successi del team, portandolo al rilievo che questo ha ora al livello globale, da Crash Bandicoot fino a The Last of Us 2 .

Si prospettano dei grandi cambiamenti all'interno di Naughty Dog , il team di The Last of Us e Uncharted, con l'abbandono del co-presidente storico Evan Wells e con Neil Druckmann che rimane la figura di maggior rilievo all'interno, con una ristrutturazione generale del management.

La lettera di addio di Evan Wells ai Naughty Dog

"È una cosa che ho discusso con il leadership team dello studio per oltre un anno, e con Neil in particolare anche per più tempo", ha scritto Wells. "Ho infine realizzato che sono soddisfatto del tempo passato nello studio e di quello che abbiamo raggiunto insieme per oltre 25 anni. Non potrei essere più fiducioso di così sull'abilità di Neil di portare avanti lo studio, è il momento giusto per me di dare l'opportunità a lui e agli altri del leadership team di portare lo studio verso un futuro di successo".

Wells ha poi descritto brevemente il suo percorso tra i tanti successi di Naughty Dog e come abbia anche conosciuto sua moglie all'interno del team. "Non c'è mai un momento perfetto per andare via, ma sono incredibilmente sicuro del fatto che lascerà il team nelle migliori mani possibili. Neil e il resto del team sono perfettamente in grado di far continuare il percorso di Naughty Dog alla guida dell'industria, non solo per quanto riguarda i giochi, ma anche per la costruzione dell'ambiente di lavoro, sono sicuro che Naughty Dog continuerà a spingere il nostro medium avanti. Non potrei essere più esaltato dai nostri progetti attuali e non vedere il completamento dei lavori sarà dura, ma non abbiamo mai avuto un team più forte di questo in carica e sono sicuro che porteranno tutti i progetti a compimento, superando anche tutte le aspettative".