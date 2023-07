Prime Day 2023, preordine di Super Mario Bros. Wonder + Super Mario RPG in sconto su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare il preordine di Super Mario Bros. Wonder + Super Mario RPG. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 19.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 119.98€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La data di uscita è 20 ottobre per Super Mario Bros. Wonder e 17 novembre 2023 per Super Mario RPG.

Super Mario RPG è il remake del gioco uscito per SNES nel 1996. Si tratta di un gioco di ruolo nel quale prendiamo il controllo di Mario e di alcuni suoi amici (e nemici). Super Mario Bros. Wonder è invece un nuovo gioco della saga platform 2D di Mario. In questo capitolo, che dispone di cooperativa locale, potremo sfruttare anche nuovi poteri, come la trasformazione in elefante.