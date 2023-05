The Last of Us: il gioco multiplayer non è ancora pronto, spiega Naughty Dog

Il gioco multiplayer di The Last of Us a quanto pare non è ancora pronto: lo ha rivelato Naughty Dog, che ha voluto scrivere un messaggio sulla questione al fine di spiegare ai fan della serie i motivi per cui non c'è ancora stata una presentazione del titolo.

Molti si aspettavano infatti di trovare il gioco fra gli annunci del PlayStation Showcase, e appurata la sua assenza hanno cominciato a bersagliare il team di sviluppo di richieste sui social in merito all'eventuale reveal di questa attesa esperienza online.

"Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di sapere qualcosa circa il nostro gioco multiplayer di The Last of Us", si legge nel post. "Siamo incredibilmente fieri del lavoro svolto finora dal nostro studio, ma man mano che lo sviluppo continuava ci siamo resi conto che la cosa migliore era concedere al progetto un po' di tempo in più."

"Il nostro team continuerà a lavorare al titolo, così come agli altri giochi attualmente in fase di sviluppo, che includono anche un'esperienza single player completamente inedita: siamo ansiosi di potervi rivelare di più in futuro."