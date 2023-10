Cyberpunk 2077: Ultimate Edition classificato dal PEGI, edizione completa in arrivo?

Una soluzione classica per CD Projekt RED

Un'immagine di Cyberpunk 2077

In effetti, sarebbe la stessa soluzione adottata da CD Projekt RED anche per The Witcher 3, i quale dopo il lancio delle espansioni Heart of Stone e Blood and Wine si è ripresentato sul mercato con l'edizione completa The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.

Ancora prima, il team aveva rilanciato il suo secondo capitolo della serie fantasy con The Witcher 2: Assassins of Kings, anche questa edizione completa del gioco originale con insieme anche le espansioni uscite dopo il lancio.

Per il momento, pare che il sito del PEGI abbia registrato solo il titolo in questione e che sia stato piazzato nella fascia "18", ovvero adattato a un pubblico maturo. Restiamo dunque in attesa di comunicazioni da parte di CD Projekt RED, ora che abbiamo scoperto anche che oltre 120 milioni di dollari spesi per riabilitare Cyberpunk 2077 e che il gioco base ha venduto oltre 25 milioni di copie.