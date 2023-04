Ghostwire: Tokyo disponibile su Xbox con update gratis Filo del Ragno, trailer di lancio

Come promesso, Ghostwire Tokyo è disponibile da questa mattina su Xbox Series X|S, anche attraverso Xbox Game Pass, insieme all'update gratis Filo del Ragno, che aggiorna il gioco anche su PS5 e PC, come possiamo vedere nel trailer di lancio.

Da oggi, 12 aprile, Ghostwire: Tokyo arriva dunque anche su Xbox, essendo scaduto il periodo di esclusivo che lo teneva legato a PS5 in ambito console, uscendo direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass e dunque accessibile liberamente agli abbonati.

Come abbiamo visto, il gioco Tango GameWorks fa parte della prima mandata di giochi Game Pass di aprile 2023, rappresentando una delle due uscite first party annunciate per questo mese.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Ghostwire: Tokyo e l'approfondimento sulla versione Xbox Series X, che si presenta sostanzialmente identica a quella arrivata in precedenza su PS5. L'elemento di novità maggiore è costituito dall'arrivo dell'update Filo del Ragno, che aggiunge vari nuovi contenuti all'originale.

L'aggiornamento "Il Filo del Ragno" include una nuova modalità in stile roguelite focalizzata sull'azione, nella quale i giocatori devono combattere contro vari nemici all'interno di oltre 120 livelli a difficoltà progressiva, raccogliendo potenziamenti lungo il percorso diviso in 30 fasi e cercando di arrivare alla fine vivi.

Per quanto riguarda invece la campagna principale, con l'update sono stati inseriti nuovi elementi narrativi, compresa una nuova area basata su una scuola media con nuove missioni e scene d'intermezzo con nuovi contenuti. Aggiunti anche due nuovi nemici descritti come l'invisibile Sguardo silenzioso e l'elusivo Flagello. Inoltre, Akito riceverà nuove abilità, tra cui la carica elementale e un devastante contrattacco.