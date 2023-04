Nintendo Switch Online: Pokémon Stadium disponibile, video confronto con l'originale

Come era stato rivelato in precedenza, da oggi è disponibile Pokémon Stadium all'interno del catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, inserito fra i giochi Nintendo 64 liberamente accessibili agli abbonati e ne vediamo anche un video confronto con l'originale.

Si tratta di una riedizione fedele del gioco uscito originariamente nel 2000 su Nintendo 64, che porta con sé i 151 Pokémon tratti da Pokémon Rosso, Blu e Giallo, consentendo di trovarli e utilizzarli in modalità single player e multiplayer, anche attraverso vari mini-game disponibili a tema.

Come riferito in precedenza, tuttavia, questa riedizione manca di una funzione importante del gioco originale, ovvero la possibilità di trasferire le creature dai giochi Game Boy a questo.

Per il resto, la riedizione su Nintendo Switch funziona in emulazione specifica e i risultati possiamo vederli nel video confronto riportato qui sopra, che dimostra sia stato adattato rimanendo molto fedele all'originale. Si nota un miglioramento della risoluzione e, in certi casi, anche delle performance, sfruttando il potenziale aggiuntivo offerto dall'hardware più avanzato della console.

In Pokémon Stadium ci troviamo a combattere utilizzando una squadra di 6 creature, avanzando attraverso quattro tornei nella modalità Stadium o combattendo contro vari allenatori nel Gym Leader Castle, oppure prendendo parte alle modalità multiplayer.