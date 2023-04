Diablo 4: un nuovo trailer presenta la classe Rogue nel gioco Blizzard

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo e breve trailer per Diablo 4, praticamente una sorta di spot pubblicitario in termini di durata e taglio, incentrato tutto sulla classe Rogue, presente tra quelle selezionabili all'interno del nuovo action RPG.

In circa mezzo minuto di video abbiamo modo di vedere il Rogue in azione tra scene d'intermezzo e di gameplay, potendo così avere una visione generale delle caratteristiche del personaggio attraverso un veloce montaggio di situazioni e sequenze di gioco.

Si tratta di un combattente "ranged" che sfrutta soprattutto gli attacchi a media e lunga distanza.

Armato di arco e frecce o pugnali da lancio, il rogue è caratterizzato da una notevole agilità e velocità di esecuzione, che si riflette in uno stile di combattimento peculiare, basato soprattutto su fiammate veloci e dinamiche, in grado di infliggere danni anche a mischie e aree di azione.

Nel video vediamo anche alcune magie utilizzate, oltre all'uso di cavalcature e situazioni diverse, ma che rappresentano solo una piccola frazione dei contenuti del gioco, considerando anche l'enorme evoluzione che ogni singolo personaggio può effettuare nel corso di Diablo 4.

Nei giorni scorsi avevamo visto un trailer con i contenuti e le attività dell'endgame, altra caratteristica fondamentale per un gioco come Diablo 4, oltre a date e orari ufficiali di lancio e accesso anticipato per il gioco.

Ricordiamo che ormai non manca molto: dopo le ottime impressioni avute con la beta pubblica, il lancio di Diablo 4 è fissato per il 6 giugno 2023 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4. Ulteriori novità sul gioco verranno svelate il 20 aprile durante un nuovo livestream degli sviluppatori.