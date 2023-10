UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, trailer esclusivo in italiano ci fa andare tra le stelle

Non si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole questo trailer di gameplay di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi , ma sicuramente tra le stelle sprinta e va dato che è completamente doppiato in italiano ed è esclusivo di Multiplayer.it.

Dettagli del video

Il video di suo è davvero interessante: dura circa sei minuti e mostra scene tratte da diversi momenti del gioco. Nella prima vediamo il miracolo dell'elettronica dal cuore umano Goldrake combattere contro diversi mostri di Vega minori nella sezione action 3D, usando alcune delle sue armi più iconiche come l'Alabarda Spaziale e i Boomerang Elettronici per difendere una diga.

Sconfitti i nemici Goldrake viene assalito da un mostro di Vega più forte, Gamegame, leggasi un boss. Dopo averlo battuto, possiamo vedere una sequenza aerea, sostanzialmente uno sparatutto classico a scorrimento verticale stile bullet hell, in cui Alcor (Koji Kabuto) affronta un altro boss: Gorugoru, di cui però non vengono mostrate le teste robotiche, ma solo il corpo da disco volante.

Prima di schiacciare un pulsante magico e chiudere il browser, vi ricordiamo che UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi uscirà il 14 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. La versione Nintendo Switch arriverà nel corso del 2024.

Il miglior videogioco di Goldrake?

Per chi non lo conoscesse, UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi è un videogioco d'azione tratto da UFO Robot Goldrake, serie animata della metà degli anni 70, prodotta da Toei Animation e tratta dal manga di Gō Nagai. Trasmessa in Italia nel 1978, ebbe un enorme successo, tanto da contribuire all'arrivo in massa di altri anime dal Giappone. Leggete il nostro recente provato di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi per altri dettagli.