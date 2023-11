Xbox Series X|S va peggio di Xbox One: Microsoft non è più interessata a vendere console?

Solitamente il Parliamone ruota intorno al tema o la notizia del giorno e mai come oggi la scelta dell'argomento da trattare è stata semplice. Infatti, nelle ultime ore hanno fatto molto discutere i dati condivisi dall'analista Matt Piscatella di Circana relativi al mercato console statunitense. Da una parte abbiamo PS5 che ha venduto il 9% di unità in più rispetto a quanto fatto nello stesso lasso di tempo da PS4, una console dal grandissimo successo commerciale. Al contrario, Xbox Series X e S hanno registrato complessivamente l'11% di unità in meno rispetto a Xbox One, che come di certo saprete ha iniziato con il piede sbagliato la scorsa generazione e da allora non è mai riuscita a riprendersi del tutto.

Numeri importanti, sia in positivo che in negativo, per entrambe le sponde, ma in questa sede ho preferito concentrarmi sulla situazione di Xbox, soprattutto per via delle interessanti discussioni che si sono andate a creare nei commenti (a patto di scremare sfottò e le prese di posizioni più radicali), che sostanzialmente posso riassumere in due linee di pensiero opposte tra loro.

C'è chi crede che quelli di Xbox Series X|S siano effettivamente dati molto negativi e preoccupanti, considerando i grossi investimenti fatti da Microsoft nel Game Pass e nell'allargare a dismisura gli Xbox Studios negli ultimi anni e l'apprezzata gestione di Phil Spencer.

Al contrario c'è chi afferma che sono dati che non vanno interpretati per forza negativamente, in quanto figli della nuova strategia di Microsoft di concentrarsi maggiormente sui servizi, puntare anche al mercato PC e mobile e la crescita di xCloud. Del resto, sì i dati di vendita delle console sono negativi, ma i ricavi complessivi della divisione Xbox sono comunque in crescita.