Assassin's Creed Nexus VR è disponibile da oggi su Meta Quest 2, 3 e Pro

Assassin's Creed Nexus VR è disponibile a partire da oggi sui visori Meta Quest 2, 3 e Pro, al prezzo di 39,99€: si tratta della prima esperienza in realtà virtuale per il franchise Ubisoft, che ha venduto finora oltre 200 milioni di copie.

Come abbiamo scritto nella recensione di Assassin's Creed Nexus VR, si tratta di un "sogno a occhi aperti per ogni appassionato della serie, rendendo un vero Assassino chiunque indossi un visore per realtà virtuale": pregi non da poco per una produzione del genere.

Il gioco consente di vestire i panni di tre differenti personaggi, all'interno di altrettante epoche storiche, e di eseguire fisicamente le azioni tipiche della serie, come brandire la lama celata, effettuare il parkour per esplorare i tetti della città, affrontare combattimenti e muoversi furtivamente.

Il nostro alter ego in Nexus VR sarà Dominika Wilk, una dirigente della Abstergo che è in realtà un agente sotto copertura della Confraternita degli Assassini, e che viene interpretata dall'attrice Morena Baccarin. Il suo compito sarà quello di rivivere i ricordi di Ezio Auditore, Connor Kenway e Kassandra.