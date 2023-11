Destiny 2: La Forma Ultima, Bungie conferma la data di uscita, ma Jason Schreier insiste sul rinvio

In un recente comunicato stampa pubblicato per annunciare il lancio della Stagione dei Desideri di Destiny 2, Bungie ha fondamentalmente ribadito che la data di uscita dell'espansione La Forma Ultima è prevista per il 27 febbraio 2024, smentendo le indiscrezioni sul rinvio lanciate da Jason Schreier di Bloomberg, che tuttavia è ancora molto fiducioso delle sue fonti.

Facciamo un breve riepilogo per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Alla fine di ottobre sono arrivate diverse voci di corridoio molto preoccupanti su Bungie, la maggior parte proprio da Bloomberg. Una di queste afferma che lo studio di Sony avrebbe già rinviato internamente la data di uscita di Destiny 2: La Forma Ultima a giugno 2024, dunque diversi mesi più tardi del previsto, mentre l'extraction shooter Marathon non arriverà su PC e console prima del 2025.

Finora Bungie non ha confermato o smentito in modo diretto queste indiscrezioni. Tuttavia il comunicato pubblicato recentemente ribadisce ancora che la data di uscita dell'espansione di Destiny 2 non è cambiata. Infatti, recita:

"La Stagione dei Desideri sarà l'ultima stagione di Destiny 2 prima del lancio dell'espansione La Forma Ultima (previsto per il 27 febbraio 2024), che introdurrà un nuovo sistema a episodi. Ne La Forma Ultima, i guardiani affronteranno il Testimone, e vivranno l'epica conclusione della saga di Luce e Oscurità."