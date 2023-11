PlayStation e X: l'ex-Twitter ha contattato Sony per risolvere i problemi delle integrazioni

PlayStation ha da poco confermato che l'integrazione con X - precedentemente noto come Twitter - è stata rimossa. Si tratta di una funzione non fondamentale per giocare, ma certamente utile per chi ama condividere i propri contenuti sul social network. Elon Musk stesso aveva confermato che avrebbe indagato sulla questione, ma ora il team di sviluppo di X ha aggiornato sulla questione.

Come potete vedere nel post qui sopra, l'account XDeveloper ha scritto: "Per chiarire, è un'integrazione del vecchio sistema. Abbiamo contattato [Sony] per esplorare nuove integrazioni, incluso il live-streaming. Rimanete in attesa!".