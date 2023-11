Instagram: ora è possibile limitare la visione di Reel e post ai soli amici stretti. Ecco come fare

L'elenco degli "Amici Stretti" non rappresenta una novità ed è già attivo per le Storie e le Note. Introdotto inizialmente nel 2018, questa caratteristica permette agli utenti di preservare la propria privacy sulla piattaforma, conferendo loro il controllo sulla visibilità dei contenuti condivisi.

La strada verso nuove opzioni di privacy

La stella verde rappresenta le funzionalità legate alla lista degli "Amici Stretti"

Non c'è una limitazione al numero di persone includibili in questa lista e contraddistinte dal distintivo verde; è virtualmente possibile aggiungere tutti i follower come amici più stretti.

Contrariamente, però, non è permesso inviare la richiesta di essere inclusi nella lista di qualcuno.

La società madre Meta sta attualmente impegnandosi dietro le quinte per ottimizzare la condivisione di contenuti sulla sua piattaforma.

Così come accade su Facebook, dove da tempo si ha la libertà di creare diverse liste di amici e selezionare con chi condividere un post, nell'ultimo mese il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato che il suo team sta sperimentando un metodo per consentire agli utenti di condividere storie con sottoinsiemi diversi di follower.

Allo stesso tempo, è in corso anche il lavoro sulla possibilità di disattivare lo stato "Visto" nell'app, con l'implementazione prevista per un prossimo aggiornamento.