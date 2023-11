Instagram si prepara ad eliminare le ricevute di lettura dei messaggi privati: ecco i dettagli

Nel corso degli anni, a tratti evocate dagli utenti, sono sorte possibilità per la disattivazione di tali opzioni. Sebbene i motivi per voler nascondere l'eventuale informazione di avvenuta lettura di un messaggio possano essere vari, è indubbio che ciò possa conferire un senso di maggiore riservatezza alla propria presenza digitale.

Oggi parliamo delle ricevute di lettura, ovvero quei segnali che notificano la presa visione di un messaggio : parliamo di una funzione divenuta intrinsecamente cruciale all'interno di molteplici applicazioni di chat. La spunte blu su WhatsApp, le doppie spunte in Telegram, sono solo due degli esempi che si possono citare.

Secondo Zuckerberg e Mosseri, la possibilità di disattivare le ricevute di lettura su Instagram è un passo nella giusta direzione, come hanno dichiarato attraverso i loro canali broadcast .

Vicendevolmente, non sarà possibile ottenere ricevute di lettura dei messaggi inviati a quella persona. Il CEO ha tuttavia comunicato che, in relazione ai contenuti temporanei, i messaggi che "svaniscono", questi manterranno comunque la ricevuta di lettura.

In poche parole, premendo questo tasto si evita che l'altra persona riceva notifiche su quando si è aperto un messaggio ricevuto.

L'opzione si troverà nella scheda Privacy e Sicurezza . Da lì, apparirà una sezione adibita a decretare chi può visualizzare l'attività online legata alla lettura dei messaggi. Basta attivare l'interruttore sottostante e da quel momento in poi tutte le informazioni sulle visualizzazioni diventeranno private.

Scrivimi in DM, ma con calma...

Questa scelta segue i passi di altre piattaforme della stessa priorità, quali WhatsApp e Facebook Messenger

Ci sono diverse ragioni dietro il desiderio di nascondere le ricevute di lettura.

Può capitare di ricevere un messaggio in momenti inopportuni o contenente un video che non possiamo guardare al volo, e talvolta la risposta immediata semplicemente non è fattibile.

Al momento, non abbiamo informazioni specifiche su quando questa opzione sarà disponibile per tutti gli utenti di Instagram, né conosciamo i dettagli sulla sua implementazione.

Comunque, è plausibile pensare che la fase beta stia per concludersi.

Una volta completata, gli utenti avranno la possibilità di disattivare le ricevute di lettura, specialmente se le trovano fastidiose, un aspetto che merita sicuramente attenzione.