PS5: Sony ha rinviato 6 giochi dei 12 live service previsti, per questioni di qualità

"Dei 12 giochi, 6 verranno pubblicati entro l'anno fiscale 2025, questo è il nostro piano attuale", ha spiegato Totoki, "mentre per quanto riguarda gli altri 6 giochi, ci stiamo ancora lavorando". Non vengono menzionate cancellazioni ma solo rinvii, che a quanto pare hanno colpito metà dei titoli che sono in sviluppo.

All'interno del meeting nel quale sono emersi i nuovi risultati, che parlano di 46,6 milioni di PS5 distribuite e 5 milioni di copie per Marvel's Spider-Man 2 , è giunto anche un aggiornamento sui famosi 12 giochi multiplayer live service annunciati tempo fa da Jim Ryan e ancora in sviluppo almeno in gran parte, ma evidentemente spalmati su un periodo di tempo più lungo per poter assicurare una maggiore qualità.

Durante la recente conferenza finanziaria in seguito ai risultati del trimestre appena concluso, Sony ha confermato di aver rinviato 6 giochi dei 12 live service previsti inizialmente entro l'anno fiscale su PS5 , per poter migliorarne la qualità.

Confermati comunque 12 live service entro marzo 2026

Marathon di Bungie è tra i titoli live service previsti

"Quello è il numero totale di giochi live service e multiplayer a medio e lungo termine che vogliamo spingere su questo servizio, e questa rimane una politica invariata per la compagnia. Non vogliamo fissarci su alcuni giochi in particolare, ma la qualità dovrebbe rimanere comunque la cosa più importante".

Non ci sono dettagli su quali siano i titoli rinviati e quelli rimasti invece in corsa entro il 2025. Di fatto, sembra che tutti e 12 i giochi siano comunque previsti uscire entro fine marzo 2026, con 6 di questi che mancheranno la finestra inizialmente prevista di marzo 2025.

Non si parla di cancellazioni, dunque non è ancora chiaro quale sia il destino del titolo di Deviation Games, che sembrava fosse problematico, e di The Last of Us Multiplayer, facendo pensare che entrambi siano comunque ancora in sviluppo nonostante i problemi incontrati.