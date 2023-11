Tanta reticenza, come diremo nel corso di questa recensione di Journey to Foundation , trova parziale giustificazione all'atto pratico. Ma non per i motivi che ci si aspetterebbe.

Plasmare un'avventura che si adatti e adegui agli immensi contorni della Fondazione è un'operazione tanto eccitante, quanto pericolosa. I margini di libertà sono ampissimi ed esistono linee guida sommarie che facilitano la creazione di un'opera già dotata di una certa coerenza interna. Al tempo stesso, ci si espone al rischio di critiche e di un generale scetticismo da parte dei fan più intransigenti, già in parte scottati dall'adattamento della serie Apple ritenuta da alcuni inadeguata. Alle preoccupazioni di cui sopra, si somma un'ulteriore caratteristica distintiva di Journey to Foundation, per alcuni ulteriore fonte di sospetto, ovvero quello di essere un titolo in VR, disponibile su Meta Quest, Pico e PSVR 2 , periferica su cui l'abbiamo testato.

Dall'altra, invece, il qui preso in esame Journey to Foundation che, sfruttando il traino della serie disponibile su Apple TV+, fresca di seconda stagione, si rifà alla gigantesca opera letteraria di Isaac Asimov , il Ciclo delle Fondazioni, composta da un totale di sette libri.

L'incontro, sul finire del 2023, di due tra i principali autori di fantascienza di ogni tempo, non può che essere il frutto di un complesso calcolo effettuato grazie alla Psicostoria . Da una parte, infatti, abbiamo The Invincible , pubblicato il 6 novembre, trasposizione dell'omonimo capolavoro del 1964 di Stanisław Lem. Il romanzo, ambientato su Regis III, mondo apparentemente disabitato, tramite allegorie e rimandi tratteggia i contorni di un'umanità incomprensibilmente irrazionale, ottusamente brutale, inutilmente soverchiante.

Fedele ed ispirato

A fronte di una sommaria staticità, i paesaggi spaziali ammirabili in Journey to Foundation sono estremamente suggestivi

Il gioco sviluppato da Archiact, team responsabile di altre esperienze in realtà virtuale come Doom 3 VR Edition, nell'evidente tentativo di replicare la poliedricità della saga letteraria da cui è tratto, è un autentico mix di generi e fasi di gameplay che ben si legano gli uni agli altri.

Nei panni dell'Agente Ward, membro della Commissione per la Sicurezza Pubblica, in qualità di ufficiale dell'Impero dovrete inizialmente tentare di scoprire chi ha rapito un membro della nobiltà in una stazione spaziale ai confini dell'universo. Quella che inizialmente sembra un'operazione dai risvolti scontati, per quanto drammatici, si rivela ben presto il tassello di un complotto ben più ampio. Le proporzioni dei danni collaterali del vostro operato, difatti, avranno ripercussioni sull'intero Impero, al punto da poter compromettere ed influenzare il corso della storia compiendo delle scelte in particolari momenti della trama.

Journey to Foundation, sebbene si avvalga di meccaniche ludiche variegate e di indiscutibile impatto sull'economia globale della produzione, è in primo luogo un'avventura narrativa in prima persona.

Se in termini tecnici Journey to Foundation non impone alcun nuovo standard, artisticamente si difende piuttosto bene

La qualità dell'intreccio, unitamente alla buona caratterizzazione dei personaggi principali, fanno sì che il gioco resti interessante e ricco di spunti lungo tutte le otto ore richieste per giungere sino ai titoli di coda. Da amanti del Ciclo di Asimov, nonché tenui fan della serie disponibile su Apple TV+, è difficile non essere entusiasti del lavoro svolto dagli sviluppatori in questo senso. La fedeltà al materiale d'origine è palpabile, soprattutto consultando tramite l'apposito menù l'Enciclopedia, pratico e fondamentale appiglio non solo per rinfrescarsi la memoria su quanto vissuto fino a quel momento, ma soprattutto per consentire ai neofiti di orientarsi nel gigantesco universo narrativo creato dallo scrittore di origini russe. Non tutti avranno la pazienza e la voglia di sfogliarne ogni pagina, ma sono tutte ottimamente tradotte e riescono a fornire un ottimo quadro riassuntivo.

Anche in termini visivi Journey to Foundation fa il suo dovere. Tecnicamente non è certamente un prodotto d'impatto, beninteso. Alcuni effetti luce sono in grado di donare quella profondità di campo che rende tanto immersiva la realtà virtuale. I modelli poligonali sono ben riprodotti e generalmente ben animati. Le texture si lasciano guardare. Tuttavia, non aspettatevi quella ricchezza di dettagli e la fluidità di Horizon Call of the Mountain, graficamente ancora il picco più alto toccato da PSVR 2 in termini prettamente visivi. Eppure, tra basi spaziali, navicelle, superfici di pianeti invero un pizzico troppo desolati, ma dagli scorci suggestivi, l'avventura ha molto da offrire quanto a varietà di scenari esplorabili.

Nessun personaggio di Journey to Foundation vi resterà impresso nei messi a venire, ma sono comunque (quasi) tutti ben caratterizzati

Journey to Foundation, considerando intreccio e grafica, si rivela un gioco azzeccato per gli amanti di fantascienza e di Asimov che vogliono respirare il clima e l'atmosfera conosciuta leggendo i romanzi del Ciclo. Pur senza picchi, né in termini narrativi, né dal punto di vista estetico, la fatica di Archiact riesce in un colpo solo ad accontentare i fan della serie di romanzi, a costruire una trama intricata quanto basta e a proporre scenari sci-fi da godersi in realtà virtuale.