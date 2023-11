Sony, profitti crollati del 29%, ma PlayStation va bene

Punti di forza e debolezze

PlayStation traina Sony

Sony è passata dall'essere un gigante dell'elettronica, capace di produrre apparecchi iconici come i Walkman, a diventare un gigante del mondo dell'intrattenimento, in particolare nei settori videogiochi e cinema, pur mantenendo una grande forza nell'ambito dei sensori per immagini.

I profitti della divisione microchip di Sony sono crollati del 37% a causa delle maggiori spese e delle minori vendite di sensori per smartphone.

In particolare il mercato nord americano ha fatto registrare un marcato declino anno su anno, con Hiroki Totoki, il presidente di Sony, che non vede un margine di miglioramento per l'immediato futuro, ossia per il prossimo anno fiscale.

Per il resto Sony mantiene i suoi obiettivi di vendita di PS5, ossia di 25 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale corrente, grazie anche al lancio della versione slim della console.

Nel resoconto sono stati svelati anche i dati di vendita di PS5, totali e per il periodo dato, e quelli di Marvel's Spider-Man 2.