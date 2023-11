Alan Wake 2: l'update 10 è disponibile da oggi, con oltre 100 miglioramenti applicati

Si tratta di una grande quantità di correzioni che vanno a colpire in vari ambiti del gioco, compresi diversi bug che potevano causare problemi nella progressione all'interno di diverse quest. Per vedere l'elenco completo dei cambiamenti vi rimandiamo alle note ufficiali della patch a questo indirizzo .

Tante correzioni, dalla grafica al gameplay

Alan Wake 2, un'immagine del gioco

Ci sono alcune correzioni specifiche per piattaforma, ma in generale sono aggiustamenti mirati alla sistemazione di missioni e bug che sono stati rilevati nei primi giorni su Alan Wake 2.

Tra le novità maggiori riportiamo la correzione di un bug critico che poteva bloccare la progressione nella missione "A New Plan" e il problema con Espresso Express nella missione "Local Girl", in entrambi i casi dei bug diffusi che potevano avere ripercussioni notevoli sul gioco.

Su Xbox dovrebbero essere stati risolti i bug relativi all'audio, mentre su PS5 è stato rimosso un crash che poteva avvenire in Share Play e alcuni inconvenienti con l'audio. Sul piano generale, si segnalano diverse azioni sul bilanciamento in modo da evitare picchi di difficoltà in alcuni punti, oltre a correzioni all'interfaccia e a problemi legati a grafica e performance.

Altri aggiustamenti specifici riguardano poi le missioni "Invitation", "Casey", "Local Girl", "We Sing", "Old God", "Room 665", "Scratch" e "Zane's Film". In ogni caso, vi rimandiamo all'elenco completo sul sito ufficiale di Alan Wake. Per maggiori informazioni sul gioco, ricordiamo la nostra recensione di Alan Wake 2.