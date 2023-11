Fortnite: Google offrì 147 milioni di dollari a Epic Games per pubblicare il gioco su Google Play

Quanto vale Fortnite ? Per Google davvero tanto, considerando che offrì 147 milioni di dollari a Epic Games per pubblicarlo su Google Play. La conferma è arrivata dalla casa di Mountain View stessa, nell'ambito del processo che vede contrapposte le due compagnie sulla questione commissioni.

Un accordo anti-contagio

Fortnite valeva e vale tantissimo

Purnima Kochikar, il VP of Play di Google ha raccontato che l'offerta fu approvata e presentata a Epic Games, che non l'accettò. I soldi sarebbero stati dati lungo tre anni, con l'ultima tranche che avrebbe dovuto essere pagata nel 2021.

L'obiettivo era quello di frenare un possibile "contagio", ossia evitare che delle applicazioni molto popolari come Fortnite non passassero da Google Play, dove Google prende il 30% su qualsiasi transazione.

Epic Games lanciò la versione Android di Fortnite nel 2018 dal suo sito, evitando Google Play, così da non dover pagare le commissioni sugli acquisti di V-Bucks. Nel 2020 il gioco è poi arrivato sullo store di Google, ma in una precedente causa intentata davanti all'antitrust USA, si afferma che la decisione iniziale della compagnia di Sweeney mandò Google nel panico per il timore che Blizzard, Valve, Sony e Nintendo seguissero l'esempio e decidessero di saltare la pubblicazione su Google Play. Già allora si parlò di benefici offerti a Epic Games, con anche la possibilità di un'acquisizione.

Il documento sul "panico di Google" è arrivato infine in corte, dove si parla di previsioni di perdite, in caso di contagio, di miliardi di dollari. Solo l'assenza di Fornite avrebbe potuto comportare perdite stimate tra i 130 e i 250 milioni di dollari, fino a una perdita complessiva di 3,6 miliardi di dollari in caso il sistema avesse preso piede.