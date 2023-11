Alan Wake 2: update 1.0.9 disponibile, applica vari miglioramenti e correzioni

Alan Wake 2 continua il suo processo di evoluzione post-lancio con il nuovo update 1.0.9 disponibile in queste ore, che introduce vari miglioramenti e correzioni di problemi alla progressione, pur non rappresentando una patch di grande calibro.

Remedy ha dunque pubblicato la nuova patch, che si presenta piuttosto limitata nell'estensione ma particolarmente mirata a risolvere alcuni problemi specifici del gioco, come riferito nelle note ufficiali dell'aggiornamento. In particolare, si parla di correzioni a bug che possono bloccare o rendere difficile la progressione, dunque la patch ha una notevole importanza per alcuni utenti, nel caso in cui tali problemi si siano palesati.

Per quanto riguarda le console Xbox Series X|S, la patch sistema il problema con il bug audio che portava a delle interruzioni di questo durante il Prologo, ma al momento si tratta di una soluzione provvisoria in attesa di una definitiva in arrivo.