Alan Wake 2: patch 1.08 disponibile con oltre 200 correzioni e miglioramenti

Remedy ha pubblicato l'aggiornamento 1.08 di Alan Wake 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Una patch apparentemente mastodontica, tanto che lo studio menziona la presenza di "oltre 200 correzioni e miglioramenti individuali" per il gioco.

Troviamo dunque modifiche per quasi ogni aspetto del gioco, inclusi problemi relativi a missioni specifiche, errori di localizzazione, dell'interfaccia di gioco o della sincronia del labiale e dei sottotitoli. Si parla anche di rifiniture minori per il gameplay non meglio specificate e una mira assistita più precisa con il controller in determinati frangenti dell'avventura.

Tra le modifiche più rilevanti specifiche per ogni piattaforma troviamo un miglioramento dell'aliasing delle immagine nella modalità Performance per Xbox Series S e la risoluzione di un problema che causava il reset delle impostazioni grafiche su PC ad ogni riavvio dell'applicazione ed è stata aggiunto il supporto drag-and-drop per la gestione dell'inventario sfruttando il mouse.

Se volete saperne di più trovate le lunghe note ufficiali dell'aggiornamento 1.0.8 di Alan Wake 2 a questo indirizzo.