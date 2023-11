Dalle due votazioni parallele sono emerse due scelte molto diverse, ma i titoli su cui queste si sono concentrate sono comunque praticamente gli stessi, con piccole differenze nelle posizioni raggiunte al termine dei sondaggi. Di prodotti importanti nel mese di ottobre ne sono usciti parecchi e, se si considera che alcuni hanno anche superato probabilmente le aspettative, è facile capire come anche il mese scorso sia annoverabile tra i periodi migliori dell'anno che sta per concludersi. Tra nuovi capitoli di serie celebri e (poche) novità assolute, vediamo dunque come sono andate le votazioni sui titoli del mese tra redazione e lettori di Multiplayer.it.

Sono rimaste ormai poche parole per descrivere questo 2023 videoludico, che verrà ricordato probabilmente come una delle migliori annate nella storia, e il mese appena concluso ne è stato un altro degno rappresentante. Tra i grandi giochi lanciati nel corso delle scorse settimane, a spuntarla nelle votazioni sono stati alla fine due titoli decisamente diversi tra loro ma accomunati da grande cura e passione nella realizzazione: Super Mario Bros. Wonder e Alan Wake 2 sono i giochi del mese di ottobre 2023 , secondo rispettivamente i lettori e la redazione di Multiplayer.it.

Il nuovo action dedicato al celebre super-eroe è il solito prodotto di altissimo profilo da parte delle pregiate fucine di Insomniac Games, ma è possibile che, trattandosi della terza uscita in cinque anni sulla medesima serie, si cominci ad avvertire un po' di stanchezza per il franchise. In ogni caso, è un gioco quasi perfetto che ha mancato la vetta per un soffio. In terza posizione troviamo poi Super Mario Bros. Wonder , anche questo praticamente attaccato alla coppia di vertice: il nuovo platform per Nintendo Switch è una delle maggiori espressioni del genere in 2D, a dimostrazione di come la casa di Kyoto sia ancora in grado di innovare su strutture e canovacci ormai classici.

Al secondo posto, con uno scarto minimo, si è piazzato invece Marvel's Spider-Man 2 , che a sorpresa non raggiunge la vetta in nessuna delle due votazioni del mese.

C'è stato uno scontro aperto fino all'ultimo nella votazione interna alla redazione , che alla fine ha visto prevalere per un soffio Alan Wake 2 , nominato dunque gioco del mese di ottobre 2023 nel sondaggio interno. Chi conosce le produzioni Remedy sa piuttosto bene cosa aspettarsi, ma questo nuovo titolo ha forse anche superato le aspettative: tecnicamente, si tratta di un'altra meraviglia in grado di alzare ulteriormente l'asticella qualitativa, con il team finlandese che ha saputo sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per raggiungere risultati davvero impressionanti. In un gioco che punta molto sull'atmosfera e l'immedesimazione, una costruzione così accurata del mondo (anzi, dei mondi) da esplorare risulta fondamentale. L'introduzione dei due protagonisti con storie e dimensioni parallele è poi un arricchimento notevole nel ritmo e nella varietà di situazioni del gioco.

La scelta dei lettori

Super Mario Bros. Wonder presenta situazioni decisamente particolari

Il trittico sul podio rimane invariato nel sondaggio proposto ai lettori di Multiplayer.it, anche se con posizioni differenti. In questo caso, i tre titoli sono arrivati ancora più vicini tra loro, con scarti minimi in termini percentuali, ma alla fine a spuntarla è stato Super Mario Bros. Wonder, il gioco del mese di ottobre 2023 per il pubblico. Chi si aspettava un altro capitolo della serie "New Mario" è rimasto probabilmente spiazzato: Wonder è qualcosa di sorprendente, in grado di introdurre ancora delle nuove dinamiche in un gameplay che potrebbe essere considerato arcaico, ma che si dimostra invece ancora fresco e aperto a innovazioni e raffinamenti di vario tipo. In un panorama ormai indirizzato verso poche variazioni su generi prestabiliti, la nuova avventura mariesca porta una ventata d'aria fresca ed è una cosa sorprendente, se si pensa che deriva da meccaniche antiche e oltretutto è creato proprio da alcuni degli autori dell'originale datato 1985.

In seconda posizione, staccato da un solo punto percentuale, è arrivato Alan Wake 2, evidentemente molto apprezzato anche dai lettori. Complice forse anche il periodo perfettamente a tema con l'horror, il nuovo incubo di Remedy è stato accolto davvero positivamente da tutti, dimostrando come il franchise, rimasto a lungo apparentemente trascurato, abbia invece un grande potenziale e sia stato sfruttato a dovere dal team finlandese con questo rilancio in grande stile.

Spazio anche per Cities: Skylines II nelle votazioni sul gioco del mese

La terza posizione, in questo caso, è di Marvel's Spider-Man 2, sostanzialmente confermando come questi siano i tre titoli di maggior rilievo per questo notevole ottobre 2023. L'action di Insomniac è un ulteriore raffinamento sull'ottima base che abbiamo ampiamente visto nei due titoli precedenti, con una notevole evoluzione anche sul fronte tecnico. Fuori dal podio, ma a notevole distanza, troviamo prima di tutto l'ottimo city builder Cities: Skylines 2 e a seguire a stretto giro anche Forza Motorsport.