Final Fantasy 7 Rebirth: Nojima è stanco dei fan che gli chiedono di uccidere i personaggi

Kazushige Nojima, lo sceneggiatore principale di Final Fantasy 7 Rebirth, è intervenuto sui social con un post decisamente inusuale, dove ha espresso il desiderio che i fan la smettano di inviargli messaggi in cui gli chiedono di uccidere alcuni personaggi che non apprezzano.

Il messaggio è stato pubblicato su X | Twitter, social dove a quanto pare Nojima non blocca i messaggi privati inviati dai giocatori, alcuni dei quali a quanto pare includono anche richieste stravaganti come quella di modificare la sceneggiatura per far morire determinati personaggi.

"Scrivo ogni personaggio con amore", ha twittato Nojima. "Siete liberi di avere qualsiasi opinione o pensiero, ma per favore smettetela di mandarmi messaggi in cui dite che dovrei cancellare quel personaggio o addirittura ucciderlo. Non voglio bloccare o mutare nessuno di voi e non voglio chiudere il mio account".