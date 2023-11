Banishers: Ghosts of New Eden, il nuovo trailer ci parla dell'importanza delle scelte

Lo studio di sviluppo DON'T NOD ha pubblicato un nuovo trailer di Banishers: Ghosts of New Eden che mira a illustrarci l'importanza delle scelte . Si tratta sostanzialmente di un videodiario, con diverse sequenze di gameplay, commentato dagli attori Amaka Okafor e Russ Bain, che doppiano i due protagonisti Antea Duarte e Red Mac Raith, e da Stéphane Beauverger, il responsabile del lato narrativo del gioco.

Il video

Il filmato spiega per prima cosa che Banishers: Ghosts of New Eden è un gioco di ruolo d'azione narrativo, che racconta di come Antea è diventata un fantasma, affrontando una potente e misteriosa entità, che andrà inseguita per l'intero gioco. Quindi vengono illustrati i due personaggi principali e le loro caratteristiche, comprese le loro motivazioni profonde, come quella di Red di far tornare Antea dal regno dei morti.

Il video prosegue presentando altri personaggi e di come le scelte fatte nella loro vita influenzino alcuni degli eventi che ci troveremo a vivere nel gioco.

Insomma, se vi interessa Banishers: Ghosts of New Eden è sicuramente un filmato da vedere... o da saltare, se non volete avere anticipazioni di sorta prima di giocarci.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Banishers: Ghosts of New Eden è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. La data d'uscita è stata fissata al 13 febbraio 2024. Il gioco è attualmente prenotabile in tutte le versioni.