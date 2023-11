Cyberpunk 2077 riceverà il grosso Update 2.1 gratis con il lancio dell'Ultimate Edition

Considerando che molti problemi sono stati risolti in precedenza, con l'aggiunta di varie caratteristiche effettuata già nell'Update 2.0, è probabile che questo nuovo non sia dello stesso spessore, ma si tratta comunque di un aggiornamento maggiore, in grado di portare molte novità.

Una presentazione fissata per domani, 1 dicembre

"Il 5 dicembre, lo stesso giorno in cui pubblicheremo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, lanceremo anche un Update 2.1 gratuito che introduce nuovi elementi di gameplay molto attesi", ha scritto l'account ufficiale del gioco su X.



Anche questo aggiornamento è dunque destinato a introdurre alcuni elementi di gameplay aggiuntivi, oltre a correzioni e miglioramenti vari, dunque l'esperienza di gioco di Cyberpunk 2077 è destinata a subire un'ulteriore evoluzione.

Per i dettaglio, però, ci sarà ancora da aspettare qualche giorno: un nuovo evento in livestream dedicato all'Ultimate Edition e a questo Update 2.1 è stato annunciato per domani, 1 dicembre 2023, alle ore 16:00 italiane. In tale occasione verranno svelate tutte le informazioni di questo nuovo aggiornamento.