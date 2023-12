Par for the Dungeon, la recensione di un minigolf dungeon crawler

Quando dei misteriosi e inquietanti esseri chiamati Bogey emergono dal terreno e rapiscono il suo prezioso cane, al nostro eroe, Cal, non resta che fare la cosa più naturale del mondo: sfruttare la sua forma sferica per diventare la pallina in un bizzarro minigolf con elementi dungeon crawler. Se l'incipit narrativo può sembrare strano, la meccanica del gioco non è da meno, come dimostra questa recensione di Par for the Dungeon, un gioco che mischia il classico golf miniaturizzato con il puzzle, caratterizzando il tutto con una spolverata di dungeon crawler. Ci troviamo così ad attraversare numerosi livelli irti di ostacoli e Bogey da eliminare, cercando essenzialmente di lanciare Cal all'interno della buca, ma solo dopo aver raggiunto una serie di obiettivi intermedi più o meno obbligatori.

Come spesso accade, il modello di distribuzione e monetizzazione è diverso a seconda della piattaforma: su PC è possibile acquistare Par for the Dungeon spendendo una cifra iniziale fissa e decisamente abbordabile, che lo rende una proposta valida. In versione mobile, siamo di fronte al classico free-to-play che può essere giocato anche gratis, ma contiene alcuni elementi di dubbia correttezza.

In particolare, i nuovi tentativi dopo il game over sono soggetti alla visione di pubblicità oppure al pagamento con denaro reale attraverso microtransazioni, che però sono sempre "consumabili", ovvero non c'è modo di sbloccare realmente il gioco in modo da poterlo utilizzare liberamente sempre. Non è una proposta particolarmente truffaldina e non sono presenti elementi da pay-to-win, ma avere anche la possibilità di poterlo comprare sarebbe stata ideale.