Flintlock: The Siege Of Dawn, nuovo gameplay trailer e periodo d'uscita confermato

In un mondo in cui gli dei hanno deciso di imporre il proprio dominio sugli uomini con le cattive, usando la forza e costringendo l'umanità e sottostare al loro volere, un gruppo di combattenti ha deciso di organizzare una disperata resistenza, rivoltandosi contro le divinità e avviando una lotta tremendamente impari.

È tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer l'interessante Flintlock: The Siege Of Dawn , action RPG da parte di A44 che si mostra in alcune nuove scene di gioco confermando peraltro il nuovo periodo d'uscita , stabilito per l'estate 2024.

La storia di Nor ed Enki

Nor ed Enki in azione in Flintlock: The Siege of Dawn

Tra questi coraggiosi combattenti troviamo Nor, protagonista della storia e di questo nuovo trailer di Flintlock: The Siege of Dawn. Nel video, la vediamo esplorare varie ambientazioni, interagire con NPC e soprattutto combattere, in compagnia con il bizzarro compagno Enki, strano felino che l'accompagna ovunque.

Enki non è un semplice animale, bensì un'antica divinità che ha deciso di affiancare Nor nella sua missione. È un personaggio complesso e profondo che ha un certo impatto sia nella storia che nel gameplay. Nel video possiamo vedere qualcosa del sistema di combattimento, tra abilità magiche e armi da fuoco, e momenti di esplorazione e narrazione nello strano mondo di Flintlock: The Siege of Dawn, in cui la magia si fonde con la tecnologia umana.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra anteprima di Flintlock: The Siege of Dawn pubblicato in occasione della Gamescom 2022, con il gioco che è stato poi rimandato al 2024 e, a questo punto, confermato per la prossima estate.