Flintlock: The Siege Of Dawn è stato rimandato al 2024, leggiamo il messaggio degli sviluppatori

Lo sviluppatore A44 Games ha annunciato di aver spostato la finestra di pubblicazione di Flintlock: The Siege of Dawn dal 2023 al 2024 per creare la migliore esperienza per i giocatori al momento del lancio.

Tramite Twitter è stato dichiarato: "Vogliamo aggiornare i nostri fan sullo sviluppo di Flintlock: The Siege of Dawn. Per rendere Flintlock la migliore esperienza possibile al lancio, abbiamo deciso di spostare la pubblicazione del gioco al 2024. Abbiamo lavorato duramente per creare un mondo aperto unico e profondamente dettagliato, ricco di combattimenti emozionanti, esplorazione gratificante e un vero senso di scoperta".

"Per tutto il nostro team è importante che Flintlock sia un'esperienza speciale, e per noi stessi e per tutti voi che avete seguito il gioco fin dal suo annuncio dobbiamo renderlo il più impressionante e indimenticabile possibile. Il vostro continuo e incrollabile supporto è stato incredibile. Ognuno di noi di A44 Games è ispirato dal vostro entusiasmo per ciò che stiamo creando e apprezziamo davvero la vostra pazienza. Abbiamo molte cose emozionanti da mostrarvi e presto avremo aggiornamenti per voi".

Flintlock: The Siege of Dawn è il secondo gioco dello studio dopo Ashen del 2018. L'opera segue una giovane donna di nome Nor Vanek, membro della Coalizione, un gruppo di resistenza che utilizza la polvere da sparo per combattere la magia degli dei. L'umanità si è quasi estinta a causa dell'esercito di non morti degli dei e Nor si unisce a una creatura magica di nome Enki per combattere. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà anche incluso in Xbox Game Pass il giorno del lancio.

Ecco la nostra anteprima dalla Gamescom focalizzata sul sistema di combattimento.