Marvel's Spider-Man 2: la descrizione sul PS Store cita un'ulteriore ambientazione

La pagina del PlayStation Store di Marvel's Spider-Man 2 conferma che il gioco includerà una nuova località di New York tra le aree esplorabili. La descrizione cita Coney Island, caratterizzata dal parco divertimenti e dalla spiaggia, oltre ai già confermati Brooklyn e Queens. Ricordiamo che nei precedenti giochi era possibile visitare unicamente Manhattan.

Precisamente, la pagina PS Store recita: "Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales affrontano, con e senza maschera, la sfida definitiva: salvare la città, se stessi e le persone che amano dal mostruoso Venom e dalla terribile minaccia dei simbionti. Esplora la sconfinata New York della Marvel con acrobazie sempre più agili e nuovissime ali di ragnatela, passando rapidamente da Peter a Miles per scoprire storie diverse, nuove abilità epiche e attrezzatura hi-tech."

"Sfrutta le abilità del simbionte di Peter e gli esplosivi poteri bio-elettrici di Miles nelle battaglie contro nuovi e iconici supercriminali Marvel, tra cui un'originale versione di Venom infuso di simbionte, lo spietato Kraven il Cacciatore, lo sfuggente Lizard e altri personaggi appartenenti alla collezione di nemici della Marvel."

"Scopri cosa significa avere il potere di Spider-Man nelle tue mani! Feedback aptico: sperimenta la piena potenza delle nuove abilità di Peter e Miles con vibrazioni reattive. Grilletti adattivi: padroneggia mosse acrobatiche, esegui combo elettrizzanti e scopri l'incredibile emozione di viaggiare lanciando ragnatele."

"Vivi una vita da supereroe! Tempest 3D AudioTech: individua il suono di ragnatele, poteri bio-elettrici, traffico frenetico, newyorkesi indaffarati e pericolosi attacchi nemici. Grafica straordinaria: esplora nuovi ambienti e luoghi meravigliosamente vivaci, tra cui Brooklyn e il Queens, Coney Island e non solo."

Come potete vedere, si parla anche precisamente di Coney Island "e non solo". Di certo, dopo che Miles Morales aveva riutilizzato la stessa mappa del primo capitolo, i fan si aspettavano un po' di novità per Marvel's Spider-Man 2 e sembra che non mancheranno. Vi ricordiamo anche che i costumi della Digital Deluxe sono esclusivi, non si ottengono giocando.