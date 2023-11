I migliori giochi esclusivi PS5 (e PS4) aggiornati al 2023

Sono passati tre anni dal lancio di PS5 e la console continua a far segnare numeri da record in termini di vendite, eppure si può dire che la nuova generazione sia appena iniziata. Molti si sono trovati a poter acquistare la macchina solo in tempi recenti, viste le difficoltà di approvvigionamento che hanno caratterizzato i primi anni, dunque sono sempre di più le persone che, probabilmente, si trovano adesso nella situazione di volersi costruire una libreria di giochi tutta nuova per la console appena comprata. Anche per questo abbiamo deciso di fare una panoramica sui migliori giochi in esclusiva per PS5 e PS4 che meritano di essere acquistati per le macchine Sony, soprattutto in questo periodo di sconti e festività varie. A dire il vero, come potete vedere, chi viene da PS4 si troverà particolarmente a proprio agio: i titoli legati esclusivamente alla nuova generazione sono infatti ancora ben pochi, e trovandoci a dover fare un riepilogo è risultato evidente come stringere il cerchio alla sola PS5 rendeva praticamente impossibile costruire un elenco particolarmente ricco. Ancora di più se si vuole prendere in considerazione i giochi disponibili solo su console Sony, dunque quelli che non sono presenti anche su PC, cosa piuttosto significativa del nuovo assetto del mercato, che ormai predilige il multipiattaforma. In ogni caso, per tutti i giochi della lista vale il fatto che su PS5 possono essere goduti nella loro forma migliore; dunque vediamo quali videogiochi dovete recuperare al più presto per la nuova console Sony.

Demon's Souls - PS5 Demon's Souls presenta scorci veramente evocativi Uno dei titoli di lancio, è rimasto anche uno dei pochi giochi totalmente in esclusiva su PS5; Demon's Souls è una sorta di gioco-bandiera della console Sony, considerando che non si è ancora visto da nessun'altra parte. Nonostante le richieste assillanti da parte degli utenti PC anche per una conversione di Bloodborne, in qualche modo sembra che la casa nipponica abbia intenzione di mantenere questi titoli FromSoftware una sorta di baluardo delle esclusive PlayStation. Si tratta anche di uno dei giochi esteticamente più belli disponibili su PS5: un'operazione di remake che ha dimostrato ancora una volta la grande capacità di BluePoint in questo ambito, veri e propri specialisti nella preservazione e ammodernamento dei videogiochi classici. D'altra parte stiamo parlando di un action RPG seminale, capostipite dei "souls-like", dunque un rifacimento di livello era richiesto: Demon's Souls su PS5 resta uno dei giochi più interessanti per la console Sony dal lancio ad oggi, nonché una delle poche esperienze che è possibile vivere solo su tale piattaforma, in questo momento.

The Last of Us Parte II - PS5 e PS4 The Last of Us Parte II è uno dei giochi migliori su piattaforme PlayStation In attesa della versione Remastered, annunciata proprio in questi giorni, anche in versione "liscia" The Last of Us Parte II resta uno dei giochi migliori disponibili su piattaforma PlayStation, nonché un titolo di fondamentale importanza un po' per tutto il medium. L'epopea post-apocalittica di Naughty Dog rappresenta uno dei cardini dell'intera produzione di PlayStation Studios e il secondo capitolo è una netta evoluzione del già splendido spunto fornito dal capostipite. Oltre alla potenza del comparto narrativo, che ha trovato terreno fertile nell'ottima serie TV omonima, The Last of Us Parte II eccelle anche nella sua struttura da action sparatutto in terza persona, con un gameplay che si presenta più profondo grazie alle tante possibilità di interazione, alle meccaniche di sparo viscerali, alle situazioni di gioco e all'ottima intelligenza artificiale. Il tutto è inoltre presentato in una cornice tecnica davvero impressionante, che lo mantiene ancora uno dei titoli più belli da vedere, oltre che da giocare.

Ghost of Tsushima: Director's Cut - PS5 e PS4 Ghost of Tsushima: Director's Cut esalta ulteriormente l'ottima grafica dell'originale Se c'è un titolo che ha dimostrato la grande capacità di produrre nuove proprietà intellettuali sfruttando quella che è diventata la cifra stilistica dei PlayStation Studios, ovvero l'action adventure in terza persona con taglio cinematografico, quello è probabilmente Ghost of Tsushima. Il team Sucker Punch aveva già dimostrato del potenziale con InFamous, ma non molti si sarebbero aspettati un exploit del genere, oltretutto andando a lavorare su un terreno insidioso come l'ambientazione del Giappone feudale, piuttosto lontana dal retroterra di uno studio con base nello Stato di Washington. Invece, l'avventura di Jin Sakai durante la prima invasione mongola del Sol Levante riesce nel difficile compito di farci calare pienamente nei panni di un samurai e respirare a pieni polmoni l'atmosfera nipponica medievale, tanto da spingere anche diversi sviluppatori giapponesi a complimentarsi con il team. La Director's Cut trasporta il gioco nella nuova generazione con alcuni miglioramenti grafici e contenuti aggiuntivi, restituendo la migliore versione possibile dell'epopea di Jin.

Astro's Playroom - PS5 Da demo tecnica sul DualSense, Astro's Playroom si rivela uno dei giochi migliori per PS5 Ridendo e scherzando, Astro's Playroom è un altro dei pochissimi titoli effettivamente esclusivi per PS5, e il bello è che probabilmente lo rimarrà. Si tratta infatti di una raccolta di un action platform studiato per sfruttare al massimo le potenzialità del controller DualSense, come una sorta di demo tecnica travestita da videogioco, riuscendo però a ingannarci alla grande. In termini di gameplay classico e divertimento immediato, Astro's Playroom è infatti uno dei migliori giochi per PS5, davvero un'ottima cosa considerando anche che è gratis per tutti gli utenti della console, preinstallato in ogni nuovo sistema venduto sul mercato. Esplorando il meraviglioso mondo nascosto nella CPU di PS5, Astro si ritrova a dover sfruttare tutte le sue peculiari capacità di movimento, all'interno di varie situazioni che, in un modo o nell'altro, ci portano a utilizzare tutte le funzionalità del DualSense e impararne le caratteristiche, in una specie di tutorial dannatamente divertente.

Marvel's Spider-Man 2 - PS5 I protagonisti di Marvel's Spider-Man 2 Mettere Insomniac al lavoro su Spider-Man è stata un'intuizione geniale, visto che il team sembra trovarsi perfettamente a proprio agio con gli action open world, in particolare quando si tratta di utilizzare movimenti veloci ed estremamente dinamici. Se il primo capitolo del 2018 serviva soprattutto per porre le fondamenta delle nuove avventure dell'uomo-ragno videoludico, Marvel's Spider-Man 2 è la consacrazione definitiva della serie, che raggiunge in questo capitolo di nuova generazione la sua massima espressione. Il carisma di uno dei supereroi più amati di sempre viene messo a servizio di un gioco d'azione ben strutturato, in grado di fornire una buona storia da seguire dall'inizio alla fine ma anche una cornucopia di contenuti di contorno per tutti i "completisti" all'opera. D'altra parte, anche solo il sistema di movimento attraverso ragnatele rende l'esplorazione della splendida New York poligonale un'esperienza da non perdere e la presenza di due protagonisti, con Peter Parker e Miles Morales insieme, ravviva ulteriormente la varietà di situazioni, come potete leggere nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.

Horizon Forbidden West: Complete Edition - PS5 Horizon Forbidden West: Complete Edition ci porta tra le nuvole con l'espansione The Burning Shores Non poteva mancare la serie di Aloy nella rassegna dei giochi da recuperare su PS5, considerando l'importanza ricoperta da questa nel panorama delle produzioni PlayStation Studios e il livello qualitativo raggiunto da Guerrilla Games con il proprio engine grafico. In particolare, per vedere la nuova console spiegare le proprie ali verso nuovi orizzonti tecnologici consigliamo di optare per Horizon Forbidden West: Complete Edition che comprende anche l'espansione The Burning Shores, questa esclusiva per PS5, per trovarsi di fronte a scorci di "nuova generazione". Per il resto, si tratta di un altro action in terza persona di scuola Sony, che porta avanti le avventure di Aloy verso l'Ovest Proibito e il territorio della tribù dei Tenakth, colpito da una grave crisi a causa di una guerra civile guidata da Regalla. Per l'occasione, l'open world è diventato ancora più ampio e ricco di contenuti, ampliando notevolmente le possibilità di gioco all'interno del meraviglioso mondo post-apocalittico creato da Guerrilla.

God of War Ragnarok - PS5 e PS4 God of War Ragnarok porta Kratos e Atreus in un nuovo percorso epico Per molti il miglior gioco in assoluto su PlayStation, God of War Ragnarok ha perfezionato il già ottimo capitolo del 2018, che a sua volta aveva totalmente rinnovato la formula classica della serie. Manco a dirlo, anche in questo caso ci troviamo davanti a un action in terza persona, vero e proprio marchio di fabbrica dei PlayStation Studios, ma in questo caso l'azione è molto più fisica e afferente alla tradizione del genere, quasi una traduzione moderna del vecchio picchiaduro. L'epico viaggio di Kratos e del figlio Atreus prosegue incrementando il tasso di epicità a livelli veramente divini, percorrendo il Ragnarok attraverso avventure e scontri incentrati su dei e creature della mitologia norrena. L'impianto narrativo di God of War Ragnarok è ancora più denso e complesso e la messa in scena è da vero colossal cinematografico, ma il team Santa Monica ha comunque dedicato grande attenzione anche al perfezionamento del gameplay, confezionando un gioco che è prima di tutto divertente, oltre ad essere spettacolare.

Gran Turismo 7 - PS5 e PS4 Gran Turismo 7 si conferma un distillato di passione automobilistica In una selezione dei titoli essenziali per PS5 non poteva mancare Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della serie Polyphony Digital diventata una sorta di simbolo per il mondo PlayStation. Dopo la parentesi rivolta alla competizione online di Gran Turismo Sport, con questo gioco si torna alla tradizione e non per nulla nel titolo ritroviamo il numero, come a inquadrarlo all'interno della progressione standard del franchise. E in effetti Gran Turismo 7 riesce a trovare un giusto equilibrio fra evoluzione e attinenza al canone classico, riportando in auge la vecchia carriera single player, le celebri patenti e tutti gli elementi che hanno fatto la storia della serie, ma aggiungendo alcune modalità, una sezione online multiplayer notevole e un supporto costante di aggiornamenti, eventi e nuovi contenuti che lo stanno mantenendo piuttosto vivace anche a distanza di mesi dall'uscita. La possibilità di giocarci in realtà virtuale attraverso PlayStation VR2 è poi un plus davvero notevole.