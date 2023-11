Styx: Shards of Darkness è gratis su GOG, con i saldi del Black Friday in corso

Su GOG sono in corso i saldi del Black Friday e con questi arrivano anche i tipici "giveaway", ovvero vari regali che la piattaforma elargisce ai suoi utenti in queste occasioni, e il gioco gratis di oggi è Styx: Shards of Darkness.

Potete dunque effettuare il download gratuito di Styx: Shards of Darkness a questo indirizzo su GOG, basta semplicemente effettuare il login con le proprie credenziali e procedere al richiedere il gioco, che verrà inserito nella propria libreria dove resterà anche dopo la conclusione dell'offerta.

Ci sono ancora circa tre giorni per reclamare il gioco, dunque c'è un po' di tempo. Pur non trattandosi propriamente di un titolo di enorme spessore, si tratta comunque di un gioco molto interessante, anche grazie alla sua peculiare ambientazione fantasy.