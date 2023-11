Football Manager 2024: i migliori giocatori economici da acquistare

In Football Manager 2024 talvolta può essere complicato mettere assieme una buona squadra con un budget limitato e dunque può assolutamente tornare utile avere un elenco di calciatori prestanti ma dai costi per trasferimento e stipendio non esorbitanti.

Per questo motivo in questo articolo abbiamo incluso giocatori con un prezzo stimato sotto i 10 milioni di euro e, laddove possibile, proponendo più opzioni anche sotto i 5 milioni e il milione di euro. Il tutto, inoltre, cercando di includere giocatori non troppo avanti nella carriera e che dunque potrebbero anche generare delle sempre utili plusvalenze negli anni successivi. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti e tasche.

Di seguito trovate delle pratiche liste con i migliori calciatori economici da acquistare in Football Manager 2024, suddivise per ogni ruolo. Se non vi basta, sulle pagine di Multiplayer.it trovate anche la nostra guida a migliori calciatori giovani da acquistare assolutamente.