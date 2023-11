Football Manager 2024: guida ai migliori calciatori giovani da acquistare per ogni ruolo

Se volete avere successo in Football Manager 2024, sia che stiate utilizzando un club di alto livello o che abbiate intenzione di portare alla gloria un team di basso rango, vi sarà sicuramente utile conoscere quali sono i migliori calciatori giovani che hanno il potenziale per diventare dei veri fuoriclasse.

Nello specifico parliamo di giocatori sotto i vent'anni che una volta raggiunto l'apice della loro carriera diventeranno delle stelle del calcio mondiale. Riuscire ad assicurarsi questi giovani talenti è sicuramente un investimento a buon rendere: nel giro di qualche anno di gioco avrete in squadra dei giocatori fortissimi da schierare in campo o che potrete sfruttare durante le sessioni di calciomercato per assicurarvi delle golose plusvalenze, da reinvestire in altri modi.

Ma come capire se un calciatore in erba si trasformerà in un Wonderkid? Football Manager usa un sistema di valutazione nascosto che determina il massimo potenziale delle abilità di un calciatore. Il punteggio massimo è di 200 e di conseguenza qualsiasi giocatore under 21 con un valore di almeno 150 può essere considerato a tutti gli effetti un ragazzo prodigio.

Per forza di cose rientrano in queste categoria anche dei calciatori già piuttosto famosi, e di conseguenza molto costosi, come Pedri, Musiala, Camavinga, giusto per citarne qualcuno, ma abbiamo cercato di includere dove possibile anche giocatori molto validi e al tempo stesso sostenibili anche con budget ristretti.

Di seguito abbiamo stilato un elenco di alcuni dei migliori calciatori giovani di Football Manager 2024 per ogni ruolo.