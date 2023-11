Call of Duty Modern Warfare 3, le vendite fisiche in UK al lancio sembrano premiare il digitale

Christopher Dring, capo di Gamesindustry.biz, ha condiviso nuovi dati legati alle vendite di lancio di Call of Duty Modern Warfare 3 per il mercato inglese e queste dimostrano ancora una volta che il digitale è sempre più importante su console.

Arriviamo a questa conclusione per il fatto che le vendite di Call of Duty Modern Warfare 3 sono inferiori del 25% rispetto a di Call of Duty Modern Warfare 2 del 2022. Ovviamente si parla di dati legati unicamente alle versioni fisiche del gioco.

Dring stesso precisa che i dati cambieranno quando avremo accesso anche alle vendite digitali, ma già ora possiamo affermare che Call of Duty Modern Warfare 3 ha probabilmente ottenuto ottimi risultati in tal senso perché - come vi abbiamo già segnalato - con l'uscita del gioco sono stati registrati nel Regno Unito record assoluti di download e traffico online per i videogiochi.

Possiamo quindi supporre che le vendite digitali di Call of Duty Modern Warfare 3 siano state notevoli e probabilmente anche superiori rispetto a quelle del precedente capitolo della saga, sempre ragionando in termini di numeri di lancio.