Dark Souls Trilogy, riscopri la saga con questo sconto Amazon per il Black Friday

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare Dark Souls Trilogy. Lo sconto segnalato è del 15% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 34,99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Dark Souls Trilogy include Dark Souls Remastered, Dark Souls II Scholar of The First Sin e Dark Souls III The Fire Fades (ovvero le edizioni con tutti i DLC inclusi). Si tratta della saga di Miyazaki, che ha reso famoso il genere "soulslike" (dopo Demon's Souls, si intende). Il pacchetto garantisce tante ore di gioco e permette di giocare online.