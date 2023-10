Halo Infinite: la modalità Extraction si mostra in un trailer gameplay

La modalità Estrazione deriva da quella che venne introdotta in Halo 4, ma in questo caso con alcune variazioni applicate alla formula.

343 Industries ha pubblicato un nuovo trailer gameplay che mostra qualcosa della modalità Extraction , inserita all'interno della Stagione 5 di Halo Infinite partita in questi giorni e che rappresenta il ritorno di un'opzione di gioco nota dai capitoli scorsi ma con alcune variazioni.

Un ritorno con alcune variazioni

Come riferito dagli sviluppatori, ogni round inizia con un sito d'estrazione neutrale che si materializza in una zona random della mappa, con i giocatori che, equipaggiati di un dispositivo apposito, devono cercare di raggiungere la zona e piantare tale dispositivo per iniziare il processo.

Quando questo viene avviato, richiede un certo periodo di tempo per arrivare al completamento, e in questa fase ovviamente la squadra deve cercare di compattarsi e far fronte ai continui attacchi degli avversari, che cercano di entrare nell'area e bloccare il processo di estrazione.

Una volta che questo è completo, il tutto si sposta in un'altra zona e ricomincia lo schema di gioco. Si tratta di una delle modalità diventate storiche per la serie di Halo, che verrà applicata ad alcune mappe di Halo Infinite tra le quali anche le nuove introdotte con la Stagione 5.