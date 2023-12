Avatar: Frontiers of Pandora, una video guida alla sopravvivenza da Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora è protagonista di una guida alla sopravvivenza in video, che Ubisoft ha pensato bene di realizzare per fornire ai giocatori un riferimento su come muoversi all'interno dell'open world realizzato da Massive Entertainment.

Se avete letto la nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora, saprete che il gioco include alcune meccaniche survival che impongono di procurarsi cibo nella forma di carne, frutta e verdura, e Pandora da questo punto di vista garantisce abbondanti risorse.

Alcuni elementi della flora del pianeta si comportano tuttavia in maniera peculiare, con fiori e piante che possono donarci bonus momentanei oppure, di contro, esplodere al passaggio o causare una qualche forma di avvelenamento, e la guida li descrive.