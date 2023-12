Avatar: Frontiers of Pandora, come funziona l'FSR 3? Benchmark e performance a confronto su PC

Avatar: Frontiers of Pandora è il frutto di un progetto importante per Ubisoft, una collaborazione con James Cameron che si spinge oltre i confini dei tradizionali tie-in per consegnarci una storia canonica, collocata fra gli eventi dei primi due film ma in una regione di Pandora completamente inedita: la Frontiera Occidentale. Al comando di un Na'vi cresciuto insieme ad altri orfani all'interno di una struttura RDA e addestrato per supportare la conquista del pianeta da parte della corporazione militare terrestre, avremo modo di esplorare questo suggestivo scenario e le tre zone che lo costituiscono, presidiate da altrettanti clan che dovremo riunire e guidare contro gli invasori. Si tratta di presupporti interessanti, sebbene gli sviluppatori di Massive Entertainment non siano riusciti a concretizzarli nella maniera migliore per quanto concerne il mix di narrazione, gameplay e struttura open world, come potete leggere nella nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora. Sul piano tecnologico, tuttavia, il discorso è molto diverso.

Le meraviglie del motore Snowdrop La ricchezza visiva della vegetazione di Avatar: Frontiers of Pandora Digital Foundry ha definito Avatar: Frontiers of Pandora uno dei giochi più impressionanti dell'anno, e il perché è presto detto: il motore grafico Snowdrop è stato potenziato per l'occasione, andando a integrare funzionalità avanzate come il ray tracing applicato a illuminazione, riflessi e ombre. Questa combinazione dona a tutti gli oggetti dello scenario uno spessore inedito, che si manifesta in particolare in alcuni momenti. I contrasti fra luce e ombra, in primo luogo, quando ad esempio ci si trova all'interno di una grotta o in una zona fittamente ricoperta dagli alberi con i raggi del sole che filtrano in maniera più o meno diffusa; oppure, di notte, quando la bioluminescenza di alcune piante risplende, propagando i loro colori sulle superfici adiacenti. Naturalmente la stessa tecnologia viene applicata anche negli interni, vedi le strutture RDA. Sul piano della messa in scena, questo tipo di soluzione mostra il fianco a delle criticità in due ambiti molto specifici. Il primo è quando si sale in groppa al proprio Ikran per spiccare il volo, ed evidentemente la quantità di effetti da gestire mette in crisi la capacità del motore di trasmettere gli asset in maniera puntuale, sfociando in effetti di pop-up piuttosto evidenti sulle superfici. Il secondo è la resa dell'acqua: nei piccoli corsi e nelle pozze l'impiego di tecniche miste e cubemap restituisce ottimi risultati, ma per quanto concerne i fiumi e la possibilità di interagire con essi, tuffandocisi e nuotando, si notano sostanziali differenze rispetto alle produzioni Ubisoft degli ultimi anni e persino in confronto con Skull and Bones, che in questo specifico ambito appare davvero spettacolare.

Le opzioni grafiche La schermata delle opzioni grafiche di Avatar: Frontiers of Pandora Dal punto di vista delle opzioni grafiche, l'esperienza offerta da Avatar: Frontiers of Pandora risulta davvero solida e completa su PC, con una grande quantità di regolazioni a cui è possibile accedere e descrizioni testuali per ognuna di esse, nonché un riquadro a corredo che offre un'anteprima della singola impostazione per farci comprendere la differenza fra i preset qualitativi. Come da tradizione per i giochi della casa francese, la prima mandata di opzioni è collocata all'interno della voce "video", dove troviamo la modalità di visualizzazione, le proporzioni (vengono supportati anche i widescreen e le soluzioni multi-monitor), la risoluzione, la frequenza di aggiornamento e la tipologia di upscaling fra quattro differenti possibilità: TAA, DLSS 3.5 (senza frame generation), XeSS e FSR 3. La resa dell'illuminazione globale in ray tracing in Avatar: Frontiers of Pandora I preset relativi alla qualità del ridimensionamento includono un'inedita voce "Qualità Ultra" che si aggiunge ai soliti Prestazioni Ultra, Prestazioni, Bilanciato e Qualità, ma non è finita: è possibile determinare la modalità di upscaling fra parziale e completa, mettendo mano infine alla sincronia verticale e all'eventuale limite per i fotogrammi al secondo, che può essere impostato con i valori che preferiamo o che si può sbloccare completamente. Dopodiché ci sono le regolazioni avanzate nella scheda "grafica": il preset generale fino a Ultra, la sfocatura di movimento, la profondità di campo, le ombre con cinque differenti impostazioni (qualità, ombre di contatto, macchie d'ombra e relativa risoluzione, nonché la possibilità di utilizzare shadow proxy), i riflessi con tre impostazioni (speculari e diffusi, qualità dei riflessi ambientali), effetti volumetrici (nuvole e nebbia) e tutta una serie di variabili relative ai dettagli del mondo di gioco. La qualità dei materiali e delle texture in Avatar: Frontiers of Pandora In questo caso abbiamo la distanza di streaming e il grado di dettaglio degli oggetti, la qualità BVH (le geometrie del ray tracing), dei microdettagli, delle particelle e dello scattering, mentre arrivando alle texture le opzioni coprono la risoluzione delle proiezioni dei riflessi, la qualità della distruzione e la tessellatura del terreno. Si tratta senza dubbio di un'abbondante quantità di opzioni, sostanzialmente superiore alla media delle produzioni per PC e caratterizzata da spiegazioni a corredo, anteprime e preset che permettono non solo di farsi un'idea di ciò che comporta modificare determinate voci a livello di resa visiva, ma anche di scalare l'esperienza a seconda dell'hardware che si possiede.