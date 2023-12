God of War Ragnarok: Valhalla, data e orario di sblocco in Italia del DLC gratis

Ci siamo, tra poche ore sarà possibile cimentarsi in una nuova avventura con protagonista Kratos grazie al DLC gratuito Valhalla di God of War: Ragnarok, vediamo di seguito i dettagli su data e orario di sblocco del contenuto in Italia e quali novità si possono aspettare i giocatori.

Stando alle informazioni riportate sul PlayStation Blog nostrano, il DLC Valhalla di God of War: Ragnarok sarà disponibile alle 18:00 italiane di domani, 12 dicembre 2023. Potrete riscattarlo e scaricarlo in maniera completamente gratuita dal PlayStation Store tramite la vostra console oppure dalla versione web del negozio a questo indirizzo.