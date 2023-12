Uncharted 2: la sceneggiatura del film è pronta, dice Mark Wahlberg

Uncharted 2 a quanto pare si farà: Mark Wahlberg, che nella saga cinematografica interpreta il ruolo di Victor "Sully" Sullivan, ha rivelato nel corso di un'intervista che la sceneggiatura del film è pronta.

La produzione del sequel potrebbe dunque partire fra non molto, visti anche gli incassi per oltre 400 milioni di dollari totalizzati da Uncharted a fronte di un budget di circa 120 milioni. Naturalmente bisognerà trovare un accordo anche con il cast.

"So che qualcuno ha scritto una sceneggiatura, ci stanno ancora lavorando ma a quanto pare sfoggerò un paio di baffi per tutta la durata del film", ha detto l'attore. "Il che ha perfettamente senso, visto che nella scena finale del primo capitolo mi ero appunto fatto crescere i baffi."

"C'ho messo un bel po' a farli crescere, anche perché abbiamo provato con dei baffi finti ma non so, non ho la sicurezza di indossare una cosa del genere: è come avere sulla bocca un grosso pezzo di nastro adesivo e mi sento ridicolo."

"Ammiro gli attori che indossano parrucche, trucco, protesi e cose del genere: una volta ho utilizzato con successo una protesi, ma è stato tanto tempo fa." Vi ricordate Boogie Nights, sì?