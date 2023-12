Call of Duty: Modern Warfare 3 è il gioco più venduto a novembre in UK, PS5 da record

Stando ai dati condivisi da GSD e GfK, Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato il gioco più venduto a novembre 2023 nel Regno Unito, mentre PS5 è risultata di gran lunga la console più acquistata, tanto che rappresenta il 50% del totale.

Per quanto riguarda le vendite di software fisiche e digitali, il mese scorso sono stati acquistati 4,55 milioni di videogiochi, con un calo del 3% su base annuale. Come detto in aperture Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato il titolo più venduto, nonostante nelle prime tre settimane dal lancio abbia conseguito vendite inferiori del 38% rispetto al precedente capitolo della serie. Al secondo posto troviamo il sempreverde EA Sports FC 24, mentre il gradino più basso del podio se lo aggiudica Hogwarts Legacy grazie alla pubblicazione della versione Nintendo Switch.

Vediamo la top 10 al completo dei giochi più venduti nel Regno Unito a novembre 2023:

Call of Duty: Modern Warfare 3 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder* Football Manager 2024 Assassin's Creed Mirage Mario Kart 8 Deluxe* Nintendo Switch Sports* GTA 5

* dati di vendita delle copie digitali non disponibili