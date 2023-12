The Day Before ha perso quasi il 90% dei giocatori su Steam in quattro giorni

The Day Before continua a scendere: il survival di FNTASTIC ha perso quasi il 90% dei giocatori su Steam a soli quattro giorni dal lancio in Accesso Anticipato, e sembra che questa emorragia non sia destinata a fermarsi.

Subito primo su Steam e con oltre 400.000 visualizzazioni su Twitch, The Day Before è partito col botto ma si è poi scontrato con la realtà di recensioni che lo stanno stroncando e numeri in discesa libera.

Per dirla tutta, in questo momento il gioco è fra i dieci titoli peggio recensiti di sempre sulla piattaforma Valve ed è ormai improbabile che la situazione possa cambiare in qualche modo, quantomeno nel breve periodo.