The Day Before subito primo su Steam, oltre 400.000 visualizzazioni su Twitch

The Day Before ha esordito in prima posizione su Steam nella classifica dei giochi più venduti, riscuotendo anche un grande successo in streaming grazie alle oltre 400.000 visualizzazioni su Twitch.

Come ricorderete, durante lo sviluppo The Day Before è passato dall'essere il più atteso su Steam alle accuse di truffa per via di una serie di materiali promozionali decisamente simili a quelli di alcuni giochi molto famosi.

Sembra però che alla fine dietro questo profetto non ci fosse solo fumo, ma anche dell'arrosto: quello che tanti utenti Steam stanno assaporando da qualche ora, facendo schizzare alle stelle i numeri del gioco in attesa di qualche feedback più articolato.