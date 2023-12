Shadow Gambit: The Cursed Crew: l'aggiornamento gratuio e due DLC segnano l'addio degli sviluppatori

Lo studio di sviluppo Mimimi Games ha lanciato un corposo aggiornamento gratuito per lo strategico stealth Shadow Gambit: The Cursed Crew , insieme a due DLC che aggiungono contenuti extra, chiamati "Il rituale di Zagan" e "Il desiderio di Yuki", acquistabili al prezzo di 14,99€ ciascuno.

Il lungo addio

Si tratta dell'addio dello studio all'industria dei videogiochi, considerando le scarse vendite di Shadow Gambit, nonostante l'altissima qualità del gioco.

L'aggiornamento gratuito introduce la modalità Treasure Hunt, che invita i giocatori ad andare a caccia di tesori nascosti nelle isole, senza doversi preoccupare delle missioni. Si tratta di un contenuto di fine gioco, che ne aumenta la longevità di molte ore, introducendo degli obiettivi specifici in ogni area, come uccidere un certo numero di nemici con una pistola magica, trovare tesori nascosti e così via.

I due DLC, invece, aggiungono una nuova avventura ciascuno. Il rituale di Zagan introduce il nuovo personaggio giocabile "Zagan l'Apostata", una nuova isola misteriosa da esplorare e una trama avvincente che si dipana nel corso di sei nuove missioni.

Il desiderio di Yuki, in maniera simile, aggiunge un nuovo personaggio, Yuki la Corsara del Crepuscolo, insieme al tanuki Kuma di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, e una nuova isola con sei missioni inedite.

Tutti i contenuti dei DLC sono integrati con quelli del gioco principale.