GTA 6 sarà il gioco graficamente più bello di questa e della prossima generazione

Il punto di partenza è stata la scena sulla spiaggia. Secondo lui non solo i modelli 3D dei cittadini di Vice City sembrano tutti in alta risoluzione, tanto da ritenere che Rockstar Games possa aver sviluppato un tool interno stile MetaHuman di Epic Games per ottenere qualcosa di simile, ma semplicemente nessun altro studio di sviluppo ha e avrà mai le risorse per fare ciò che si è visto in quel filmato dal punto di vista tecnico. Secondo lui al di là di modelli, texture, effetti e tutto il resto di ciò che è visibile nel video, il nodo è anche la spesa per le rifiniture, l'ottimizzazione e il QA, che dovrebbe essere stata semplicemente enorme, considerando tutti i fattori che comporta creare una città con una simile densità di traffico e abitanti che si muovono in tempo reale e che in qualche modo interagiscono tra di loro e la rendono viva. Ridacchiando mi ha poi detto che praticamente ogni cosa di ciò che si è visto in quel filmato è il massimo cui i videogiochi possano ambire oggi.

Investimenti miliardari

Alle sue considerazioni va aggiunto che ormai è noto come i tempi di sviluppo di un tripla A siano davvero enormi, tanto che un progetto che fosse avallato oggi da un qualsiasi editore, rischierebbe seriamente di uscire durante la prossima generazione di console. Quindi il numero di giochi che possono ambire a una simile qualità tecnica è ridottissimo rispetto a qualche anno fa. Ma quanti possono permettersi lo stesso budget?

GTA 6 è stato finanziato con in testa le vendite di GTA 5, che hanno quasi raggiunto i 200 milioni di unità. Inoltre sarà stato tenuto in considerazione anche il successo enorme di GTA Online, che ha di fatto retto Rockstar Games per tutti questi anni.

Take-Two prevede di incassare 8 miliardi di dollari solo nell'anno fiscale in cui sarà lanciato, quindi non avrà badato a spese per avere quanto di meglio l'industria possa offrire, valutando la prospettiva che gli faccia incassare una quantità enorme di miliardi di dollari per i prossimi dodici anni (il tempo che passa tra il lancio di GTA 5 e GTA 6 e che si suppone passerà per quello di GTA 7). Diciamo che stiamo parlando di un investimento ingente perché quasi sicuro, data la forza della serie, e perché giustificato da stime miliardarie. Quale altro gioco potrebbe fare altrettanto? Anche serie popolarissime come quella Call of Duty non possono ambire a un simile dispiego di forze per un singolo episodio, mentre titoli mobile che hanno incassato comunque miliardi di dollari, tipo Candy Crush Saga, giocano in un campionato completamente differente e non partecipano alla corsa tecnologica. Insomma, l'unico modo per inseguire GTA 6 dal lato tecnico sarebbe quello di investire centinaia di milioni di dollari e poco importa la potenza delle macchine su cui girerà, perché a Rockstar basterà un aggiornamento grafico per avere comunque un titolo splendente, con ancora risorse che gli altri si potranno solo sognare.