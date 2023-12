Blade è il nuovo gioco di Arkane e verrà annunciato ai The Game Awards, per un rumor

Blade sarà il nuovo gioco sviluppato da Arkane Studios e verrà annunciato questa notte durante i The Game Awards 2023: sono queste le voci che circolano ormai da alcune ore, in maniera sempre più insistente.

Il team di sviluppo è stato visto al gran completo nella zona del Peacock Theater di Los Angeles, dove appunto stanotte si terranno i The Game Awards 2023, e sappiamo che Dinga Bakaba e i suoi colleghi stanno lavorando ad almeno due progetti non ancora rivelati.

Tuttavia mai come in questo caso si tratta di una notizia da prendere con le pinze, un rumor per il momento non confermato da alcuna fonte attendibile: magari nelle prossime ore ne sapremo di più, diversamente bisognerà attendere l'evento per capire se si tratta di un'informazione fondata o meno.