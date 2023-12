Avatar: Frontiers of Pandora disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox

Avatar: Frontiers of Pandora è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S: si tratta di un open world in prima persona basato sulla saga cinematografica di James Cameron, che racconta una storia canonica per l'universo di Avatar.

Presentato originariamente all'E3 2021, Avatar: Frontiers of Pandora è stato sviluppato da Massive Entertainment in collaborazione con Disney e Lightstorm Entertainment, la casa di produzione di Cameron, proprio per rispettare i canoni dell'ambientazione.

"Dal paesaggio sonoro di Pandora al mondo aperto vivo e reattivo, ogni momento di Avatar: Frontiers of Pandora è stato progettato per tenere i giocatori immersi in questo mondo incredibile", ha dichiarato Magnus Jansen, Creative Director di Massive.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con i registi di Avatar per creare un'estensione fedele del suo universo, offrendo al contempo ai giocatori una nuova ambientazione e una nuova storia da vivere."