The Day Before: le recensioni su Steam lo stanno stroncando

Insomma, pare che le vendite stiano andando molto bene , visto che è primo nella top 10 globale di Steam, ma chi ci sta giocando non lo sta gradendo per niente, per via di diversi problemi.

I giocatori di The Day Before stanno letteralmente stroncando il gioco su Steam , con un profluvio di recensioni negative . Attualmente la media delle valutazioni è Perlopiù negative, con solo il 15% delle quasi 2.200 recensioni che ha espresso un giudizio positivo.

Tanti problemi

Quali sarebbero i problemi di The Day Before che stanno indispettendo i giocatori? Intanto alcuni lamentano che non si tratti di un MMO Open World come pubblicizzato, ma di un extraction shooter con aree molto piccole. Alcuni accusano addirittura gli sviluppatori di aver cancellato i vecchi video che mostravano gli elementi open world per nascondere il cambio di rotta.

Inoltre pare che le mappe, oltre a essere piccole, siano per lo più deserte e vuote, con la maggior parte degli edifici che sarebbero inaccessibili. Mancherebbero inoltre elementi survival, mancherebbe il combattimento corpo a corpo, ci sarebbero grossi problemi ai server, tanto che alcuni degli acquirenti non sarebbero ancora riusciti a giocare, le sparatorie sarebbero insoddisfacenti, la hit detection sarebbe buggata, alcuni non riuscirebbero proprio ad avviare il gioco.

Insomma, stando alla descrizione di The Day Before che si può ricavare dalle recensioni su Steam, siamo di fronte a un mezzo disastro.